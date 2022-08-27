Artvin'de dalgaların açığa sürüklediği Afganlı boğuldu

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Afganistan uyruklu Habibul Rahman (30) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinse ilçe merkezindeki halk plajında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Habibul Rahman, bir süre sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı. Kısa süre sonra da gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ile olay yerine gelen Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri 20 metre derinlikte buldukları Habibul Rahman'ı kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Rahman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.