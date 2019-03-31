Son Dakika Haberleri: Artvin'in Murgul İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hasan...

Artvin'in Murgul İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hasan...

1 saat önce

Artvin'in Murgul ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Çavuş kazandı.

Artvin'in Murgul İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hasan..., System.String[]
Artvin'in Murgul ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Çavuş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Çavuş bin 784, CHP adayı Erkan Şeyhoğlu bin 176 oy aldı.

Çavuş'un öz geçmişi-

Hasan Çavuş, 1977 yılında Artvin'in Murgul ilçesinde doğdu.

İlkokulu ve ortaokulu Murgul'da okudu. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı.1997 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu.

İnşaat mühendisi olarak 9 yıl ülkenin çeşitli illerinde mesleğini yaptıktan sonra Murgul'a dönen Çavuş, serbest inşaat mühendisliği yapmaya başladı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde AK Parti'den Artvin, Murgul Belediye Başkanı seçilen Çavuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'in Murgul İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hasan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]