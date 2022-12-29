Sarp Sınır Kapısı'na akıllı telefon akını! Gürcistan'a geçişler yüzde 358 arttı - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'na akıllı telefon akını! Gürcistan'a geçişler yüzde 358 arttı

29.12.2022 15:52

Yılın son günlerinde Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'na giderek Gürcistan'a geçmek isteyenler sebebiyle sınırda yoğunluk yaşanıyor. Uygun fiyata telefon almak veya aldıkları telefonları yılbaşına kadar kaydettirmek isteyenlerin 20- 26 Aralık tarihleri arasında oluşturdukları yoğunluk, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 358 artış göstererek 172 bin kişiye ulaştı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan'dan telefon alan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Gürcistan'dan uygun fiyatlı üst segmentte akıllı telefon almak ve aldığı telefonları IMEI kayıt ücretlerine yeni yılda zam gelmeden kayıt ettirmek isteyen vatandaşlar yılın son iki ayında Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyrukların oluşmasına yol açıyor. Bu ülkeye günübirlik geçiş yapıp, Türkiye'de ortalama 55 bin lira olan telefonu 27 bin liraya satın alanlar, gümrükte yüzde 10'a ulaşan KDV iadesi almak için sırada bekliyor. Türkiye'de 2 bin 723 lira olan IMEI ücretinin ise yeni yılla birlikte 6 bin 91 liraya çıkması bekleniyor. Sarp Sınır Kapısı'nda artan yoğunluk nedeniyle 20- 26 Aralık tarihleri arasında geçen yıla göre geçişler yüzde 358 artarak 172 bin kişiye ulaştı.

"ALDIĞIM TELEFONLA YAKLAŞIK 5-6 BİN TL KAR ETTİM"

Gürcistan'dan daha uyguna telefon alıp Türkiye'ye gelen Murat Altınkaya "Son model bir telefonum olsun istedim. Türkiye'de telefon fiyatları daha pahalı olduğu için Gürcistan'a gittim. O da hüsranla bitiyor, çok uzun saatler bekliyoruz. Eziyet çekiyoruz. Gece 2'de girdim gündüz 11-12 gibi çıktım. Tax Free için 8 saate kadar bekleyenler var. Ben aldığım telefonla yaklaşık 5-6 bin TL kar ettim. Model yükseldikçe kar daha fazla oluyor. 1 Ocak itibarı ile kaydettirme parası 6 bin TL'ye çıkacak o yüzden son 1-2 günümüz kaldı. Son anda kurtardık" dedi.

"BÖYLE BİR YOĞUNLUK HİÇ GÖRMEDİM"

Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Gökay Balcıoğlu, "Son 1-2 aydır burada çok yoğunluk var. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Telefonla ilgili bir yoğunluk var, sırf telefon almaya geliyorlar. Onun dışında başka bir yoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Ben burada yıllardır taksicilik yapıyorum, böyle bir yoğunluk hiç görmedim. Geçen yıl sadece Gürcülerin bu tarafa gelip alışveriş yoğunluğu vardı, ama bu kadar değildi" ifadelerini kullandı.

"YILBAŞINDAN ÖNCE YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Kahramanmaraş'tan gelen Furkan Yaşar, "Burada çok yoğun bir kalabalık var. Gürcistan'dan bu telefonları almak daha uygun oluyor. Ben sabah girdim, işlemlerimi halledip çıkış yaptım. Çıkışta bir yoğunluk vardı. Yılbaşından önce yoğunluk yaşanıyor. Sosyal medyada videoları gördüğüm için ona göre bir saat ayarlayıp daha sakin bir zamanda geldim" diye konuştu.

YORUMLAR (3)
  • Ayhan AYDINLIK: Ülkemizde alım gücünü düşüren vergilendirme sisteminin bir an önce yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aksi halde elektronik eşyaların yurt dışından yarı fiyatla alınıp Türkiye'ye getirilmesi esnafınımızın satış gücünü, ülkemizin vergi tahsilatına eksi zarar verir. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • mavi bulut: okadar haklısınızkı en sıkıcı seyde hukumetımızın bu durumu gorup bır sey yapmaması 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Yaşar: Hiç kimse devleti sorgulamıyor okadar buyuk bir ulkeyız duştuğumuz duruma bak yazıklar olsun devleti yonetenlere milletini ne hale soktunuz Afganistan dan beter olacaklar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'na akıllı telefon akını! Gürcistan'a geçişler yüzde 358 arttı - Son Dakika
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