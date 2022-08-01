Yamaç paraşütçüsü festivalde piknikçilerin arasına inince yürekler ağza geldi - Son Dakika
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Yamaç paraşütçüsü festivalde piknikçilerin arasına inince yürekler ağza geldi

01.08.2022 10:52
Yamaç paraşütçüsü festivalde piknikçilerin arasına inince yürekler ağza geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen festivalde gösteri atlayışı yapan paraşütçü, piknik yapan vatandaşların arasına indi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen festivalde gösteri atlayışı yapan paraşütçü, piknik yapan vatandaşların arasına indi. Yamaç paraşütü sporcuları festivalde bölgenin tanıtımı için peş peşe atlayış gerçekleştirdi. İçlerinde biri rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybedince festival alanında piknik yapan vatandaşların arasına indi. Yüreklerin ağza geldiği olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi organizasyonunda bin 650 rakımlı Sahara Milli Parkı'nda gerçekleşen festivale, ilk kez yamaç paraşütü gösteri atlayışları gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi daveti üzerine yamaç paraşütü sporcuları, geldikleri festivalde Sahara dağından festival alanına gösteri atlayışı gerçekleştirdi. İki gün boyunca başarılı uçuşlar gerçekleştiren sporcular festivalin son gününde talihsiz bir kaza yaşadı.

Paraşütün atlayış noktasında hava koşullarının uygun olduğu anda uçuşa geçen paraşüt sporcusu Selçuk Mahmutoğlu, yaklaşık 450 metrelik yüksekten süzülerek festival alanındaki çimen piste inişe geçti. Rüzgarın bir anda yön değişmesi ve şiddetini artırması üzerine rüzgara kapılan Mahmutoğlu, kendine ve insanlara zarar vermemek için paraşütün kanadını dallara taktırarak piknik yapan vatandaşlarını yanına iniş yaptı. O anda izleyen vatandaşların yüreklerini ağza gelse de kazada korkulan olmadı. Pilot ve vatandaşlar kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası festival kaldığı yerden devam etti. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Artvin, Şavşat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yamaç paraşütçüsü festivalde piknikçilerin arasına inince yürekler ağza geldi - Son Dakika

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