Artvin'de ev yangını - Son Dakika
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Artvin'de ev yangını

03.09.2022 19:11
Artvin'de ev yangını

Artvin'in Şavşat ilçesinde ocaktan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ocaktan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çağlıyan köyünde Şükran Bilgin'e ait evin ocak bölümünde çıkan yangın, bir anda evi tamamen sardı. Yangının büyümesiyle çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek etrafta bulunan diğer evlere sıçramasına izin vermedi. Kontrol altına alınan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de ev yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de ev yangını - Son Dakika
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