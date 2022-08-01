Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü - Son Dakika
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Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü

01.08.2022 11:38

Artvin'in Şavşat ilçesinde gösteri uçuşu yapan paraşütçü rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle piknik yapanların üzerine çakıldı. Korkutan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Şavşat Belediyesince ilçenin tanıtımı için düzenlenen ve 2 gün süren Sahara Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 6 yamaç paraşütü pilotu, uygun hava koşullarında gösteri sundu. Türk Hava Kurumu Artvin Şubesinin davetiyle katıldıkları festivalde, Sahara Dağı'nın 2 bin rakımlı noktasından 450 metrelik uçuşla festival alanına iniş yapan pilotların gösterisi ilgiyle izlendi.

Rüzgar yön değiştirince yamaç paraşütü piknik yapanların üzerine çakıldı

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİREREK ŞİDDETİNİ ARTIRDI

Yamaç paraşütü pilotlarından Selçuk Mahmutoğlu'nun inişi sırasında rüzgar yön değiştirerek şiddetini artırdı. Bunun üzerine Mahmutoğlu, festival alanında vatandaşların piknik yaptığı alana inmek zorunda kaldı. Alanda piknik yapan bazı kişilere çarpan Mahmutoğlu'nun paraşütü, ağaç dallarına katıldı. Yaralananın olmadığı olay anı, festivalde çekim yapan bir fotoğrafçı tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü - Son Dakika
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