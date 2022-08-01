Yamaç paraşütü pilotu rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi (2) - Son Dakika
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Yamaç paraşütü pilotu rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi (2)

01.08.2022 14:30

Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki festivalde gösteri uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın yön değiştirip şiddetlenmesi üzerine piknik yapan vatandaşların üzerine indi.

Şavşat Belediyesince ilçenin tanıtımı için düzenlenen ve 2 gün süren Sahara Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 6 yamaç paraşütü pilotu, uygun hava koşullarında gösteri sundu.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesinin davetiyle katıldıkları festivalde, Sahara Dağı'nın 2 bin rakımlı noktasından 450 metrelik uçuşla festival alanına iniş yapan pilotların gösterisi ilgiyle izlendi.

Yamaç paraşütü pilotlarından Selçuk Mahmutoğlu'nun inişi sırasında rüzgar yön değiştirerek şiddetini artırdı.

Bunun üzerine Mahmutoğlu, festival alanında vatandaşların piknik yaptığı alana inmek zorunda kaldı.

Alanda piknik yapan bazı kişilere çarpan Mahmutoğlu'nun paraşütü, ağaç dallarına katıldı.

Yaralananın olmadığı olay anı, festivalde çekim yapan bir fotoğrafçı tarafından kaydedildi.

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Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü Gösteri uçuşundayken rüzgar yön değiştirdi! Paraşütçü piknik yapanların üzerine düştü Yamaç paraşütçüsü festivalde piknikçilerin arasına inince yürekler ağza geldi Yamaç paraşütçüsü festivalde piknikçilerin arasına inince yürekler ağza geldi
Kaynak: AA

Artvin, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütü pilotu rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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