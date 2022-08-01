Yamaç paraşütü pilotu rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi (2)

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Yaralananın olmadığı olay anı, festivalde çekim yapan bir fotoğrafçı tarafından kaydedildi.

Şavşat Belediyesince ilçenin tanıtımı için düzenlenen ve 2 gün süren Sahara Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 6 yamaç paraşütü pilotu, uygun hava koşullarında gösteri sundu.

Kaynak: AA

Artvin, Şavşat, Güncel, Son Dakika

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