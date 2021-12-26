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Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

26.12.2021 10:59

Artvin'in en önemli turizm destinasyon merkezleri arasında yer alan Kafkasör Yaylası, doyumsuz kış manzaralarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Artvin'in en önemli turizm destinasyon merkezleri arasında yer alan Kafkasör Yaylası, doyumsuz kış manzaralarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 8 kilometre mesafedeki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası, doğal güzellikleri, piknik alanları, yürüyüş yolları, kamp yerleri, ormanlarıyla her mevsim kentin en fazla turist çeken noktaları arasında yer alıyor.

Göz kamaştıran doğal güzelliği ve temiz havası ile dinlenmek için oldukça elverişli ortama sahip yaylada son günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

Şehir merkezinden yaklaşık 20 dakikalık araç yolculuğuyla varılan yayla, ulaşım imkanlarının kolay ve yolunun da sürekli açık olması dolayısıyla kış aylarında en çok tercih edilen yerler arasında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilan ettiği turizm merkezleri listesinde yer alan ve kentte 40 yıldır geleneksel olarak düzenlen "Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali" ile adını dünyaya duyuran yayla ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı doğasıyla her mevsim doğa tutkunlarına eşsiz manzara sunuyor.

Doğaseverler, beyaz örtüyle kaplanan Kafkasör Yaylası'na akın ederek, doğanın ve karın keyfini çıkartıyor.

"Doğa adeta gelinlik giymiş gibi bembeyaz"

Yaylanın ziyaretçilerinden Melek Yılmaz, AA muhabirine, doğanın karla bütünleşmesini görmek için arkadaşlarıyla yaylaya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, "Aramızda ilk defa kar gören arkadaşlar da var. Onlar çok sevindi. Bu doğal güzellikler için İsviçre, Norveç gibi ülkelere gitmeye gerek yok. Karadeniz'de ve Karadeniz'in incisi Artvin'de bu doğal güzellikleri bulmak mümkün. Doğa adeta gelinlik giymiş gibi bembeyaz." dedi.

Artvin'in her mevsim güzel bir şehir olduğunu dile getiren Yılmaz, "Doğayla karın en iyi bütünleştiği yer Artvin, Kafkasör Yaylası. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Eda Çınar ise doğanın ve karın tadını çıkartıp, eğlenceli zaman geçirmek için Kafkasör Yaylası'na geldiklerini belirtti.

Kar nedeniyle yaylaya çıkarken zorlandıklarını anlatan Çınar, "İyi ki de çıkmışız. Ömrümde hiç bu kadar çok kar görmemiştim. Ortam sessiz, sakin, doğa büyüleyici. Ateş yaktık, gezdik dolaştık, karda çayımızı içtik. Kar topu oynadık, kardan adam yaptık. Karın ve doğanın tadını çıkardık." ifadelerini kullandı.

Sakaryalı olduğunu belirten Ebrar Dağ ise, "Sakarya'ya da kar yağar ama bu kadar çok kar hiç görmedim. Hayatımda ilk defa bu kadar çok karı bir arada gördüm. Çok üşüdük ama üşüdüğümüze değdi, çok eğlendik. Burada salıncaklara bindik. Doğa gerçekten çok güzel, lapa lapa kar yağmış. Her taraf bembeyaz, harika." diye konuştu.

Yayladaki İl Özel İdare Sosyal Tesislerinde çalışan Mehmet Yavuz da Kafkasör'ün her mevsim ayrı güzelliklere sahip bir yer olduğunu söyledi.

Yaz aylarındaki güzelliğiyle bilinen Kafkasör'ün kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Yavuz, "Beklediğimiz kar geç de olsa yağdı. Yaklaşık 70 santimetre civarında kar yağdı. Kar yağışı sonrası bölgeye bayağı gelen oldu. Talep var, gelen çok." dedi.

Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

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Artvin, Turizm, piknik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'in turizm merkezi Kafkasör Yaylası beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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