Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

05.05.2022 15:02

Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olduARTVİN Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 'sakin şehir' (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

ARTVİN Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 'sakin şehir' (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şavşat'ta çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü kısa sürdü. İlçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen örtünün üzerine kar yağdı. Beyaza bürünen tabiat yağlı boya tablolarını aratmadı.

Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

YORUMLAR
500
Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:01:01. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement