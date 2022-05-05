Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

ARTVİN Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 'sakin şehir' (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şavşat'ta çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü kısa sürdü. İlçeye bağlı bin 600 rakımlı Oba köyünde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen örtünün üzerine kar yağdı. Beyaza bürünen tabiat yağlı boya tablolarını aratmadı.