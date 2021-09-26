Akşam başlayan kar yağışı Selant yaylasını beyaza bürüdü - Son Dakika

Akşam başlayan kar yağışı Selant yaylasını beyaza bürüdü
ARTVİN - Artvin'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Yusufeli ilçesi Tekkale kötü Selant yaylasını beyaza bürüdü.
Artvin'de gece başlayan kar yağışı, Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılık yapan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yusufeli Tekkale Köyü Salant yaylasında 800 küçükbaş hayvanla besicilik yapan Fethi Güçlü ve 5 komşusu ani bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Yayla yollu kar yağışı nedeniyle kapanırken, Yusufeli İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolu acakarak mahsur kalan aileleri kurtardı.
Öte yandan Şavşat Şanköy köyünde ise ekili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler sundu. Sabah beyaz örtüyle uyanan, vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.
Kaynak: İHA
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