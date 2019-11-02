Son Dakika Haberleri: Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Son Dakika Güncel Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

6 saat önce

Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı, System.String[]

Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.


Havanın soğuması ile birlikte kentte yüksek kesimleri ve dağlarının eteklerinde bulunan köylere kar yağdı. Sonbahar mevsimiyle birlikte kente ilk kar yağışı Eylül ayında gerçekleşmişti. Kasım ayında yeniden soğuyan havalar bir kez daha kar yağışını beraberinde getirdi.


Artvin'in Şavşat, Yusufeli, Borçka ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Sabah uyandığında kar yağdığını görenler, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. - ARTVİN

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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