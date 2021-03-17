Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor
17.03.2021 15:31
Son dakika habere göre Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok" Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin:
"Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok"
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor.
200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü. Yangınla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yangın giderek büyüyor. Çok sayıda ev yanarak zarar gördü. 30'a yakın da ahırın zarar gördüğü belirtiliyor. Telef olan hayvanlar da var. Ancak vatandaşlarımızdan bir can kaybımız yok. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi.
Son Dakika Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"