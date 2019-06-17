Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde yangın
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Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
'in Yusufeli
ilçesi Dokumacılar köyünde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek ev ve eklentilerini bir anda sardı. Yangın köydeki diğer evlere de sıçrarken, yangını söndürmek için Yusufeli Belediyesi İtfaiye
ekipleri bölgeye gönderildi. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, köylüler tarafından yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ARTVİN
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