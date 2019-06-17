Son Dakika Haberleri: Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünden acı haber geldi
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Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünden acı haber geldi

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bir evde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünden acı haber geldi, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bir evde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 14 hanenin bulunduğu köyde 10 ahşap ev yanarak kül olurken, yanan evlerden birinde kalan 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek ev ve eklentilerini bir anda sardı. Yangın köydeki diğer evlere de sıçrarken, yangını söndürmek için Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, 14 hanenin bulunduğu köyde 10 ahşap ev yanarak kül olurken, yanan evlerden birinde kalan 80 yaşındaki Mithat Temiz isimli yaşlı adam hayatını kaybetti. Yangının kalan 4 eve sıçramaması için köy halkı seferber oldu - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Artvin, Yusufeli, 3. Sayfa
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