Artvin'in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi -Vali Doruk Açıkladı, bir mahalle tamamen yandı Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Sahlep (Kaynaraca) mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Artvin'in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi

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-Vali Doruk Açıkladı, bir mahalle tamamen yandı

ARTVİN - Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Sahlep (Kaynaraca) mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın çevredeki evlere sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

Yangına Yusufeli Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Artvin Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile AFAD ekipleri müdahale etti.

4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması tek teselli olurken, 2 büyükbaş hayvan telef olurken, 35 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının kontrol altına alınmasından hasar tespit çalışmaları başlarken Türk Kızılay'ı Artvin Şubesi Ekipleri de bölgeye gelerek vatandaşlara su ve yiyecek dağıttı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk Burada çok büyük bir faciayı atlattık. Dokumacılar köyünün Sahlep mezrası burası. Burada 35 civarında hane yazışıyordu. büyük bir yangın yaşadık Mahellede cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok .Ahşap binalar olduğu için yangın rüzgarında etkisiyle hızlı bir şekilde büyümüş. Yangın buradaki evlerinin tamamını kullanılmaz hele getirdi.

İlk bilgilerin Yangının kullanılmayan bir binadan elektrik kontağından çıktığı yönünde olduğunu kaydeden Doruk, "Tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sonrası netleştireceğiz.

Yangından zarar gören vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçları için AFAD ve Kızılay ekiplerince giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Doruk, "Öncelikle vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Burası mezra olduğu için çoğu vatandaşımızın köyde yerleri var. Vatandaşlarımızın bir kısmı köye gitmeyi düşünüyor. Burada kalmak isteyen vatandaşlarımız içinde çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'in Yusufeli İlçesinde çıkan yangında 35 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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