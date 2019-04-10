Son Dakika Haberleri: Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçim İptal Edildi

Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçim İptal Edildi

1 saat önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptaline karar verdi.

Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçim İptal Edildi, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde,  CHP'nin  itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. CHP'li aday Barış Demirci, "YSK'ya başvurumuz lehimize olumlu sonuçlandı. Seçimler iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek. Henüz iptalin gerekçeli kararı elimize ulaşmadı. Kararı bekliyoruz" dedi. 

- Artvin
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:37 Kaynak: DHA
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Yusufeli, Artvin, Güncel
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