Son Dakika Haberleri: Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın...
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın...

30 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın..., System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
Eyüp Aytekin, Yusufeli, Artvin, Güncel
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