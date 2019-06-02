Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın...
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
'in Yusufeli
ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin
kazandı. - ARTVİN
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