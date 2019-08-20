Son Dakika Haberleri: Artvin jandarma ekiplerinden yaylacılara anlamlı ziyaret
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Artvin jandarma ekiplerinden yaylacılara anlamlı ziyaret

1 saat önce

Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri Iğdırlı yaylacıları, 2019 yaz sezonunda kiraladıkları Şavşat'ın yaylalarında ziyaret etti.

Artvin jandarma ekiplerinden yaylacılara anlamlı ziyaret, System.String[]
Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri Iğdırlı yaylacıları, 2019 yaz sezonunda kiraladıkları Şavşat'ın yaylalarında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yaylacılara, bölgenin iklimi ile emniyet ve asayiş bakımından tanıtımı yapıldı, ücretsiz 156 jandarma imdat hattını aramak suretiyle her türlü talep ve şikayetlerini bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Ayrıca, yayla ve mera kuralları da hatırlatılarak, yasalara uygun hareket eden tüm vatandaşların devlet olarak daima yanında olunduğu ifade edildi. Ziyaret esnasında yaylacılara Artvin Valiliğince temin edilen çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ARTVİN
Jandarma, Şavşat, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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