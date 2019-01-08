Artvin Jandarması 2018'de 2 Bin 95 Olay Aydınlattı

Artvin
İl Jandarma
Komutanlığının, geçen yıl sorumluluk bölgesinde meydana gelen 2 bin 227 olaydan 2 bin 95'ini aydınlattığı bildirildi.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince 2018 yılında 2 bin 650 kez yol kontrol ve arama faaliyeti, 25 huzur güven uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.
Uygulamalar sonucu 160 bin 794 araç, 341 bin 682 şahıs, 745 umuma açık yer ve tesis, 30 okul, okul çevresindeki metruk bina, park ve bahçenin kontrol edildiği, muhtelif suçlardan aranan 394 şahsın yakalandığı ifade edilen açıklamada, 56 bin 239 karton sigara, 285 gram kubar esrar, 234 uyuşturucu hap, 49 araç ve 3 bin 501 tarihi eser ele geçirilerek ilgililer hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, geçen yıl 482 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayı meydana geldiği, bu olaylarda yakalanan bin 709 kişinin sınır dışı edildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma trafik timlerince 2018 yılı içerisinde 978 okul servis aracının yanı sıra çok sayıda diğer araç ve sürücülerin de kontrol ve denetimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası, 'İyi Dersler Şoför Amca' projeleri ile öğrenci ve sürücülere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kaybolan 16 çocuk/yetişkin yapılan arazi aramaları neticesinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir."
Açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 2 bin 227 olay meydana geldiği, bu olayların 2 bin 95'inin aydınlatılarak 2 bin 124 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, olayları aydınlatma oranının yüzde 94 olduğuna işaret edildi.
İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşın da desteğiyle "Suçtan arındırılmış Artvin" hedefini gerçekleştirmeye yönelik gayretlerinin aralıksız süreceği bildirildi.