Son Dakika Haberleri: ARTVİN Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı
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ARTVİN Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı

1 saat önce

Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldıArtvin'in Yusufeli ilçesinde kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi, çiftçi tarafından kurtarıldı.

Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi, çiftçi tarafından kurtarıldı.
Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de çiftçi Gültekin ile eşi Gülay ve kızı Ebru Akseniz, tarlayı suladıkları sırada kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpiyi fark etti. Hareket edemeyen kirpinin başındaki plastiği makasla kesen Gültekin Akseniz, hayvanı kurtardı. Hareket eden kirpi, doğal yaşamına döndü.
ARTVİN Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
Yusufeli, Artvin, Güncel
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