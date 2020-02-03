Artvin kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı - Son Dakika

Kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevler arasında garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Avni Polat'a ait 2 katlı evin alt katındaki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Alevlerin hızla yayılması üzerine korku ve panik yaşayan ev sakinleri, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeden yardım istedi. Alevler arasında evin altındaki garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hatice Polat, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve emekli hemşire olduğu öğrenilen Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evde hasara neden olan yangınla ilgili, inceleme başlatıldı.