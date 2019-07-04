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ARTVİN Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttu

1 saat önce

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttuARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttu
ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yol kenarına düştüğü alanda trafik akışı bir süre tedbir amacıyla durduruldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tünel mevkiinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna yuvarlanırken, ortalık tuz bulutu içerisinde kaldı. Tozun dağılmasının ardından kaya parçalarının, tünelin çıkışını kapattığı ve karayoluna da savrulduğu görüldü. Olay nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Taş düşmelerinin yaşandığı alanda bir süre sonra trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anında karayolundan geçen sürücüler ise korkulu anlar yaşadı.
Kopmuş Tünel mevkiinde 3 ay önce meydana gelene heyelanda tünelin çıkış kısmı çökmüş, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.
ARTVİN Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan korkuttu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Karadeniz Sahil Yolu, Hopa, Güncel
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