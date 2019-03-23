Son Dakika Haberleri: Artvin Kılıçdaroğlu Ne Yılarız, Ne Korkarız

Artvin Kılıçdaroğlu Ne Yılarız, Ne Korkarız

24 dakika önce

Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)HOPA'DA HALKA SESLENDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi.

Artvin Kılıçdaroğlu Ne Yılarız, Ne Korkarız, System.String[]
Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

HOPA'DA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı.

Ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Zor koşullarda bulunuyoruz. Ama yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu hepimizin ortak görevi olacak. Size sadece şu sözü veriyorum. Emin olun günün 24 saati bu ülkenin güzel insanları için, bu ülke huzura kavuşsun diye, birlikte huzurlu yaşamak için bu ülkenin gençleri, kadınları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek, Batum Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

Hopa, Artvin, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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