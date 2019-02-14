Son Dakika Haberleri: Artvin Kitap Fuarı Yoğun İlgi Görüyor

Artvin Kitap Fuarı Yoğun İlgi Görüyor

43 dakika önce

Artvin Belediyesince düzenlenen "1. Artvin Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Artvin Belediyesince düzenlenen "1. Artvin Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Artvin Gençlik Merkezi salonunda, 12 Şubat Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılışı yapılan fuarı, 3 günde 15 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'in eğitimli ve okumayı seven bir halk kitlesine sahip olduğunu söyledi.

Eğitim kenti olma iddiasını taşıyan bir şehir olarak kitap fuarını çok önemsediklerini belirten Kocatepe, "Fuarın bugün üçüncü günü. Nüfusu 30 binlerde olan bir ilde 3 günde 15 bini aşkın insan 1. Artvin Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

Kocatepe, fuar kapsamında 60 dolayında yayınevinin 2 bin 150 kitabı Artvin'de okuyucuyla buluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"8 bin öğrencimizi kitap fuarına getirdik. Sadece ilimizden değil komşu illerin yakın ilçelerinden de okulların ve milli eğitim müdürlüklerinin teşvikiyle öğrencimiz buraya gelerek kitap alıyor. Burada çocuklarımızın ne kadar okumaya aç olduğunu gördük. Bu ülkenin geleceği sanal ortamlarda oyun oynayanların değil, kitap okuyan, araştıran insanların elindedir."

Bu kültürel etkinliğin her yıl Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında mayıs ayında yapılacağını vurgulayan Kocatepe, fuara destek verenlere teşekkür etti.

"Kitap sevgisinin ne kadar fazla olduğunu bizzat yaşayarak gördük"

Yayınevi temsilcisi Niyazi Yıldız, fuar için Türkiye'nin birçok şehrine gittiklerini ve hiçbir yerde Artvin'deki gibi bir ilgiyle karşılaşmadıklarını belirterek, "Burada kitapla buluşan öğrencilerimizin heyecanını çok yüksek bulduk. Burada kitap sevgisinin ne kadar fazla olduğunu bizzat yaşayarak gördük." diye konuştu.

Fuarı gezen Şenay Gülsuyu, öğrenciler olarak yıllardır böyle bir kitap fuarı beklediklerini, yazarların imza günleri ve söyleşilerinin de fuara ayrı güzellik kattığını söyledi.

Kitap almak için fuara gelen lise öğrencisi Seher Şanlı, kitap okumayı çok sevdiği ve uzun zamandır temin etmek istediği birçok kitabı fuarda alacağını dile getirdi.

Öğrencileriyle fuara gelen öğretmen Burcu Yüzbaşıoğlu, fuarı düzenleyen Artvin Belediyesine teşekkür ederek, "Bütün yaş gruplarına yönelik eserler mevcut. İlimiz küçük olduğundan çocuklarımız çok az sayıda kitaba ulaşabiliyordu. Bu fuarla çok fazla kitaba, uygun fiyatlarla ulaşma şansımız oldu." dedi.

Gençlik Merkezi öğrencilerinin piyano dinletisi sunduğu fuarda, masalcı dede olarak tanınan Cemalettin Kavaklıgil'in giydiği kostümle öğrencilere masal anlatması ilgi çekti.

Fuar, 17 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:00 Kaynak: AA

Artvin, Güncel
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