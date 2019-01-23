Artvin Kitap Görünümlü Kütüphaneye Rekor Ziyaretçi

Kitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçi Artvin
Çoruh Üniversitesinde, 4 bin 500 metrekare alan üzerine üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle inşa edilen 6 katlı kütüphaneyi bir yılda 636 bin kişi ziyaret etti.
Artvin'de geçen yıl şubat ayında 4 bin 500 metre kare alan üzerinde üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılması ile tasarlanan 6 katlı kütüphane inşa edildi. 4.3 milyon kitap, 35 bin basılı kaynak, 4 milyon teze erişim imkanı sağlayan kütüphanede, 100'e yakın ülkeye ait 7 binin üzerinde gazeteye kendi ülkelerinde bayiye ulaşmadan erişilebiliyor. 150 bin seslendirilmiş kitabın da yer aldığı kütüphaneyi bir yılda 636 bin kişi ziyaret etti. Kütüphanedeki kaynaklara dışarıdan cep telefonu, tablet veya bilgisayarlar aracılığı ile ulaşabiliyorlar.
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kitap görünümünde dış tasarıma sahip olan kütüphaneyi bir yıl içinde 636 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Tilki, Ülkemizden ve dünyanın farklı bölgelerinden, 35 bine yakın akademik dergi, 4.3 milyon kitap, 4 milyon teze erişim sağlanmaktadır. Örneğin bu veritabanları aracılığı ile 100'e yakın ülkeye ait 7 binin üzerinde gazeteye daha kendi ülkelerinde bayilerine dahi gitmeden önce erişilebilmektedir. Çin
'de çıkan gazeteye, daha bayisine bile gitmeden önce buradan ulaşabilmekte ve tamamını okuyabilmekteyiz. Hatta bunlardan bazılarında direk dinleme özelliği de olduğundan hem gündem takip etmede hem de o ülkenin dilini çalışmada oldukça büyük imkan sağlamaktadır dedi.
Kütüphanede sağlanan dil öğrenme veritabanı ile bir dil kursuna gidiliyormuş gibi online kurs imkanı sağlandığını anlatan Prof. Dr. Tilki, 30 farklı dilde kursu ilk seviyeden ileri seviyelere kadar telaffuz kontrolünden, testlerine kadar eğlenceli bir şekilde devam edebilmektedirler. 150 bin üzerinde seslendirilmiş kitaba da erişim sağlanmaktadır ki; bu şekilde sesli olarak dinlenebilen kitaplar da oldukça büyük rahatlık sağlamaktadır. Özellikle yolculuk ederken veya fiziksel olarak bir işle meşgul olurken; aynı zamanda dinleyerek de kitap okuma imkanına sahip olabilmekteyiz. Geri kazanma imkanımızın olmadığı zamanı değerlendirmek için oldukça etkili bir yolö diye konuştu.