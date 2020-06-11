ARTVİN Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor - Son Dakika

Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor

ARTVİN'in Borçka ilçesinde besici Recep Alpaydın (60), koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkayarak tedbir alıyor.

İlçeye bağlı Arkaköy'de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Recep Alpaydın, koronavirüs salgınına karşı kurallara uymaya özen gösterip, kendisinin yanı sıra hayvanları için de tebdir alıyor. Alpaydın, ahırdan çıkardığı büyükbaşlarını, sabun ve şampuanla temizleyip, hortumla su tututarak yıkıyor. Hayvanlarını titizlikle yıkayan Alpaydın, daha sonra tımar ediyor. Hayvanlarına gözü gibi bakan Alpaydın'ın, salgını nedeniyle hayvanlarının hijyenine önem vermesi, görenleri şaşırtıyor.

'HAYVANLARIMIZ, YIKANMAYI SEVİYOR'

Düzenli olarak hayvanları yıkadığını belirten Alpaydın, 'Hava çok sıcak ve hayvanlar hemen kirleniyor. Tabi birde koronavirüs salgını var. O nedenle hayvanlarımızı temizliyoruz. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, hayvanlarımızın temiz ve güzel görünmesi için çalışıyoruz. 3 tane büyükbaş hayvanımızı kurbanda satacağız. Hayvanlarımız, suyu ve yıkanmayı seviyor, bizde hayvanlarımızı çok seviyoruz. Ayrıca hayvanlarımızı sadece su ile yıkamıyoruz, sabun ve şampuan da kullanıyoruz' dedi.