Son Dakika Haberleri: Artvin Köye İnen Tilki, Kedilerle Ekmek Kapma Mücadelesi Verdi

Artvin Köye İnen Tilki, Kedilerle Ekmek Kapma Mücadelesi Verdi

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı.

Artvin Köye İnen Tilki, Kedilerle Ekmek Kapma Mücadelesi Verdi, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı. Yaylalar köyüne inen ve vatandaşlar tarafından beslenen bir tilkinin, kedilerle ekmek kapma mücadelesi görüntülendi.

Kaçkar Dağları eteğinde yer alan Yaylalar köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu. Köy sakinleri, yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığında yiyecek bulmakta güçlük çektiği için köye inen tilkiyi elleriyle besledi. Köyde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre yöre sakinlerinin kedileriyle ekmek kapma mücadelesi de verdi. Tilkinin kedilerle arasında geçen yiyecek kapma mücadelesi isee o anlara tanık eden köylüler tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:46 Kaynak: DHA

Kaçkar Dağları, Yusufeli ilçesi, Artvin, Güncel
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