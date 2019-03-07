Artvin Kurtuluş Töreninde, Meslek Sahibi Kadınlardan Horonlu Kutlama

Kurtuluş töreninde, meslek sahibi kadınlardan horonlu kutlama
ARTVİN'in Şavşat
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, eşi Nazan Göktaş ve ilçede görev yapan kadın daire müdürleri, doktor ile avukatların yöresel kıyafetlerle halay çekip Şavşat oyunları oynaması beğeni topladı.
Şavşat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kaymakamlık
önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde, Kaymakam Musa Göktaş, tebrikleri kabul etti. Kurtuluş etkinlikleri, hava muhalefeti nedeniyle, Şavşat Belediye düğün salonunda devam etti. Törene, Kaymakam Musa Göktaş, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk
, Şavşat Adliyesi hakim ve savcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, eşi Nazan Göktaş ve ilçede görev yapan kadın daire müdürleri, doktor ile avukatlar yöresel kıyafetler giyerek halay çekip Şavşat oyunları oynadı. Halk oyunları gösteri, katımcıların da beğenisi topladı.
'BU TOPRAKLAR KOLAY KAZANILMADI'
Burada bir konuşma yapan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan
Öztürk, Şavşat'ın düşman işgalinden kurtulması sürecini anlattı. Öztürk, 'Dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynamak istediği oyunlara rağmen milletimizin el ele gönül gönüle kutlamış olduğu bu bayram onlara en güzel cevaptır. Ne mutlu bizlere ki; Çiçek ninenin torunlarıyız. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bizlerde o şehitlerimize gazilerimize layık olarak bu vatanımızı en güzel şekilde koruyarak gelecek nesillere sorunsuz bir şekilde bırakacağız dedi.
'İLÇEMİZİN KURTULUŞ GÜNÜ'
Şehitleri rahmet ve minnetle anan Kaymakam Musa Göktaş da, 'İlçemizin kurtuluş günü. Hava muhalefetine rağmen ilçe halkının yoğun katılımında oldukça memnun oldum. Eşimin de içlerinde bulunduğu, doktorumuzun, avukatımızın ve ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadın personellerimizin hepsinin yöresel kıyafetler giyerek Şavşat oyunları oynaması günün anlamına yakışır bir şekilde oldu. Bizlere bu günü kazandıran bütün şehitlerimiz rahmetle minnetle anıyorum diye konuştu.
'MUTLULUK DUYDUM'
Kaymakam Musa Göktaşın eşi Nazan Göktaş da, etkinliklerle mutluluk duyduklarını söyleyerek, 'Dört beş aydır Şavşat'tayız. Şavşat'ta olmaktan Şavşatlılarla olmaktan Şavşat yöresel oyunlarını yöresel kıyafetler ile oynamaktan büyük bir mutluluk duydum. Şavşat'ımızın oyunları ilk defa burada öğrendim ve oynadım. Şavşat insanı çok sıcak çok cana yakın. Oyunları da kendileri ile örtüşüyor. Herkesin bu güzel kurtuluş bayramını kutluyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Hareketli oyunları var ifadesinde bulundu.