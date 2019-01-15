Son Dakika Haberleri: Artvin Merkezli Fetö Operasyonu

Artvin Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Artvin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Artvin Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Artvin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından "ardışık arama yöntemi" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 4 muvazzaf askeri personele yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Artvin merkezli İzmir, Kayseri ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 askeri personel gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:32 Kaynak: AA

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