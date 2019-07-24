Son Dakika Haberleri: Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 40 gözaltı
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Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 40 gözaltı

1 saat önce

Artvin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 40 gözaltı, System.String[]
Artvin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Artvin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:42 
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