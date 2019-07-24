Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 40 gözaltı
1 saat önce
Artvin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Artvin
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:42
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