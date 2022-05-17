Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

17.05.2022 14:11

Son dakika haberlerine göre Artvin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen otomobilleri usulsüz yöntemlerle Türkiye'ye soktukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen otomobilleri usulsüz yöntemlerle Türkiye'ye soktukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süre önce yurda yasa dışı yöntemlerle araç soktukları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma neticesinde şahısların Türkiye'de kaza yapıp kullanılmaz hale geldiği için kaydı olan ithal otomobillerin aynı model ve serilerini Gürcistan'dan temin ederek Türkiye'ye getirdikleri, getirilen bu araçların şase ve motor numaralarının kazalı araçlarla değiştirilerek trafiğe çıkmasının sağlandığı ve alım satımının yapıldığı tespit edildi.

Artvin merkezli İzmir, Sakarya, İstanbul, Balıkesir, Giresun, Aydın ve Kayseri illerinde yapılan operasyonla aralarında kaportacı ve motor ustalarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan 16 araca ise mahkeme kararıyla el konuldu.

Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Artvin merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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