Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar, okullarda incelemede bulundu - Son Dakika

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda incelemede bulundu.

Acar, beraberindeki Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Recep Kaya ile Merkez Gazi, Atatürk, Yeni Mahalle ve 7 Mart ortaokullarını ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl öğrencilerin LGS'ye eğitimlerini sürdürdükleri okullarda gireceğini belirten Acar, "Haftalar öncesinden yaptığımız planlamalarla okullarımıza el ve yüzey dezenfektanı, maske, eldiven ve siperlik gibi malzemeleri ulaştırdık. Okul idareci ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile okullarımız sınava hazır." dedi.

Acar, sınav yapılacak bütün okul binalarının kapsamlı şekilde dezenfekte edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okul bahçelerimizde ve binalarımızda sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlamak için gereken tedbirler alındı. Bilgilendirici ve uyarıcı levhalar, bahçelerde sosyal mesafe çizgileri hazırladık. Dersliklerimizde sıra düzenleri sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde hazırlandı. Öğrencilerimizin sınavlarını sağlıklı bir ortamda huzur içerisinde geçirmeleri için gereken bütün planlamaları ve hazırlıkları yaptık. Öğrenci ve velilerimiz gönlü rahat olsun."