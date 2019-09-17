Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar Yusufeli'de incelemelerde bulundu

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Yusufeli yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Görevine dün başlayan Acar, Yusufeli ilçesine gelerek yapımı devam eden yeni yerleşim yerindeki eğitim yatırımlarını inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Acar, Artvin'in eğitime çok önem veren bir il olduğunu söyledi.



Acar, Yusufeli ilçesinin yeni yerine taşınma sürecinden sonra eğitim camiasının ilçede daha iyi hizmet verebilmesi için yeni yerleşim yerinde yapımı süren ve yapılacak okulları ve eğitim yatırımlarını yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.

Acar, "Görevdeki ikinci günümde buraya gelerek incelemelerde bulundum. İncelemelerimiz sürecek, gerekirse planlamalar üzerinde değişiklikler yapmak üzere yetkililerle temaslarımız olacak. Yeni Yusufeli'nin çok güzel bir ilçe olacağına inanıyorum. Bizler de okullarla ilçemizdeki yerimizi alacağız." dedi.

Acar'a incelemelerinde Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp ve diğer ilgililer eşlik etti.