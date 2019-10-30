Son Dakika Haberleri: Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata'nın huzurunda
Son Dakika Genel Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata'nın huzurunda

Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata'nın huzurunda

1 saat önce

Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata'nın huzurundaARTVİN - Artvin Motosiklet Kulüpleri üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti.

Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata'nın huzurunda

ARTVİN - Artvin Motosiklet Kulüpleri üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü münasebetiyle, Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Artvin'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti. Yaklaşık 50 motorcu ziyaret öncesi motosikletlerine Türk bayrağı asarak şehri caddelerini tur attı.

Daha sonra Atatepe'ye giden motorcular burada bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini önünde fotoğraf çekendi. Artvin Motosiklet Kulüp Başkanı Erhan Gazihan burada yaptığı açıklamada, "Ulu önder Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de Cumhuriyeti ilan etmesinin 96. yıl dönümü kutlamak üzere Artvin motosiklet kulübü olarak üyelerimizle birlikte il genelinde motosiklet korteji etkinliğimiz gerçekleştirdik. Akabinde de Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeline çıkarak saygı duruşunda bulunmaya geldik" dedi.

Motosiklet tutkunları Atatürk heykeli önünde fotoğraf çekinmesinin ardından program son buldu.

Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata'nın huzurunda

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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