Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika
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Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu

01.07.2022 13:32
Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.

Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimov (38) isimli tır şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 4 tırda ise maddi hasar meydana geldi. - ARTVİN

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var Son dakika haber! Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü Son dakika haber! Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika
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