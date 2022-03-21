Artvin Orman Bölge Müdürlüğü personelinden Vali Vekili Özaydın'a ziyaret - Son Dakika

Artvin Vali Vekili Onur Özaydın, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Özkaya, şube müdürleri ve kurum çalışanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Özaydın'a, hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özaydın, Orman Haftası'nı kutlayarak kurum çalışanlarına başarılar diledi.