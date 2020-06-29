ARTVİN Oturan 2 kişiyle yamaca devrilen piknik masası kamerada - Son Dakika

Oturan 2 kişiyle yamaca devrilen piknik masası kamerada

Artvin'in Şavşat ilçesinde piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalkması sonucu masanın dengesini bozulunca devrildi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şavşat ilçesinde işletmenin önünde bulunan piknik masalarında oturan 3 kişiden biri aniden kalktı. Bu sırada dengesini bozulan masa, diğer iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, yara almadan atlatılan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.