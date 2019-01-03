Artvin Rektör, Sürpriz Yaptı, Kampuse 2 Kamyon Dolusu Kar Getirdi

Artvin
Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen hamsi şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz
ikliminin hakim olduğu kentte kar yağmayınca Rektör
Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kampüs alanına 2 kamyon dolusu kar getirdi. Öğrenciler, büyük sürpriz yaşadı. Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından hamsi şenliği düzenlendi. Üniversitenin şehir yerleşkesindeki şenlikte, 500 kilogram hamsi pişirilerek öğrencilere ikram edildi. Şenliğe Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki ile öğrenciler katıldı. Şölende ızgarada pişirilen hamsileri tüketen öğrenciler, daha sonra türküler eşliğinde horon ve halay oynadı.
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu kentte uzun süredir kar yağmayınca öğrencilere kar sürprizi yaptı. Prof. Dr. Tilki'nin talimatı ile Kafkasör Yaylası'ndan 2 kamyon dolusu kar, şenlik alanına getirildi. Kampuse dökülen kar kütleleri öğrencilere büyük sürpriz yaşattı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri kar topu oynayarak eğlendi.