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Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü - Son Dakika

Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü

14.02.2022 11:18

Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü ARTVİN - Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü

ARTVİN - Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat- Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kaldı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

Bölgede yol açma çalışması yapan karayollarına ait paletli kar küreme iş makinası çığın altında kaldı. İş makinası operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı.

Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Çığ gelen bölgenin açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü
Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü
Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü

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Doğu Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin Sahara Geçidi'nde çığ düştü - Son Dakika


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