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Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü - Son Dakika

Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü

14.02.2022 12:27

Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ise son anda kurtuldu Artvin-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Sahara Dağı'nda bu sabah çığ düştü.

Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü

Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ise son anda kurtuldu

ARTVİN - Artvin- Ardahan karayolu üzerinde bulunan Sahara Dağı'nda bu sabah çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ise son anda kurtuldu.

Olay bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2 bin 600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

Bölgede yol açma çalışması yapan Karayollarına ait paletli kar küreme aracı çığın altında kaldı. İş makinası operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlatarak araç trafiğini bölgede yeniden sağladı.

Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü
Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü

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Toros Dağları, Ardahan, Artvin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin Sahara Geçidi'ne çığ düştü - Son Dakika


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