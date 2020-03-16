ARTVİN Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARTVİN Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu - Son Dakika

ARTVİN Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu

6 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğuTÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan ve 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında dün karşılıklı olarak geçici süreliğine yolcu ve araç geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan...

Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan ve 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında dün karşılıklı olarak geçici süreliğine yolcu ve araç geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların geçişleri sürüyor. 'Koronavirüs' nedeniyle bir dizi tedbirlerin uygulandığı kapıda yavaş ilerleyen giriş-çıkış işlemleri sonucu Türkiye tarafında 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapatılması yönünde aldığı karar dün saat 17: 00 itibariyle uygulandı. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti. . 'Koronavirüs' nedeniyle bir dizi tedbirlerin uygulandığı kapıda yavaş ilerleyen giriş-çıkış işlemleri sonucu Türkiye tarafında 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını bekliyor. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, günde ortalama 400 TIR'ın gümrük işlemi yapılan kapıda geçişi sağlanıyor.

'KORONAVİRÜS VAKASINDAN TRAFİK DURDU'

Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Kadir Dalkılıç, 'Yolcu trafiği tamamen durduruldu. Arada bir yolcular gelip gidiyorlar. Karşıda kalan Türk vatandaşları var onları alıp götürüyoruz. Gürcüler buradan geçemiyorlar zaten. Koronavirüs vakasından dolayı trafik burada tamamen durdu. Arabalar bu noktada kitlendiler. Ne gidebiliyoruz, ne gelebiliyoruz. Ben taksiciyim. Paramı bu meslekten kazanıyorum. Ama koronavirüs salgını yüzünden para kazanamaz olduk. Burada böyle bekliyoruz' dedi.

TIR şoförü Selahattin Dinç de '2 gündür burada bekliyorum. Özbekistan'a gidiyorum bu yol güzergahından ama bizi bırakmıyorlar. Denetimler var. Ne kadar daha burada bekleriz bilmiyoruz. Bir an önce bir çözüm olsa da bizler de ne yapacağımızı bilsek. Yolda böylece kaldık' diye konuştu.

Beytullah Çele ise 'İzmir'den geliyorum. Azerbaycan'a gitmeye çalışıyorum. Sınır Kapısında bekliyorum. Böyle bakılırsa günlerce buradayız. Bu kapının kaderi bu. Koronavirüsünden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Bu kapıda hep böyle sorunlar yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

ARTVİN Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı, Koronavirüs, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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