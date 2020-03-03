Artvin sarp sınır kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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Artvin sarp sınır kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleriTÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tehdidine karşı ülkeye giriş yapanların termal kameralarla yüksek ateş bulgusu gözlemleniyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri

TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tehdidine karşı ülkeye giriş yapanların termal kameralarla yüksek ateş bulgusu gözlemleniyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "100 yataklı sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane il sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözlem altına alınacak.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek, incelemelerde bulundu. Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta, sahil kenarında kurulan 4 sahra hastanesini gezen Vali Doruk, tedbirler kapsamında sınır kapısındaki termal kamera sistemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemledi. Doruk, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Vali Doruk, dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ülke ve Artvin olarak gerekli tüm tedbirleri alıp, hazır olduklarını dile getirdi. Önlemler kapsamında yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlerde sağlık kontrol noktaları oluşturularak, termal kameralarla yolcuların tarandığını anlatan Doruk, "Bunun yanı sıra bakanlığımızın talimatları kapsamında, olası vakalara karşı bir 100 yataklı bir sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde çok hızlı bir şekilde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Sahra hastanesinde gece gündüz hizmet verileceğini kaydeden Vali Doruk, "Şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçerek, burada izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar" diye konuştu.

Artvin sarp sınır kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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