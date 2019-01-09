Artvin Şavşat-Ardahan Yolu Kar ve Tipiden Kapandı
1 saat önce
Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandıArtvin'de, Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı.
Şavşat- Ardahan
yolu kar ve tipiden kapandı Artvin
'de, Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı.
Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü araçları ile yolda mahsur kaldı. Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri yolda araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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