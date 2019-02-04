Son Dakika Haberleri: Artvin Şavşat'ta 2 Katlı Evde Yangın

Artvin Şavşat'ta 2 Katlı Evde Yangın

1 saat önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Susuz köyü, Yukarı Mahallesi'nde bulunan Tuncay Demirciye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Şavşat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ev tamamen yandı. Yangında kullanılamaz hale gelen evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:55 Kaynak: DHA

İtfaiye, Artvin, Şavşat, Güncel
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