Son Dakika Haberleri: Artvin Şavşat'ta 3 Katlı Evde Baca Yangını Korkuttu

Artvin Şavşat'ta 3 Katlı Evde Baca Yangını Korkuttu

25 dakika önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 katlı evin bacadan çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 katlı evin bacadan çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Evde oturanların birbirlerini uyandırarak dışarı attığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde Yaşar Erdem'e ait 3 katlı evin çatısındaki bacada gece yarısı yangın çıktı. Alevler bir anda üst katlarını sardı. Çatıdaki alevleri fark eden ev sakinleri, diğer katlardaki komşularını da uyandırıp, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Alevler rüzgarın etkisiyle artarken, evlerde oturanlar korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin üst katlarında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DİĞERLERİNİ UYANDIRDIK'

Yangın sırasında evde uyumak üzere olduklarını ve diğer katlardakileri uyandırarak uyardıklarını anlatan Yaşanur Erdem, Evde tam uyumak üzereydik. Bir anda yüksek bir ışık gördüm. Nedir diye baktığımda evin çatısında alevler gördüm. Hemen yatmak üzere olan aile fertleri ile kendimiz dışarı attık. Uyuyanları uyandırıp önlem aldık dedi.

Yangın üzerine bölgeye gelen Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş da, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Göktaş, Yangın kötü bir şey. Elbette bir vatandaşımızın bu mağduriyeti bizleri üzmüştür. Can kaybı olmaması sevindirici olmuştur. Evi büyük bir ölçüde zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri konusunda çalışma başlattıkö diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

İtfaiye, Artvin, Şavşat, Güncel
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