ARTVİN Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldıSel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:19 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARTVİN Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü