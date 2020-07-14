ARTVİN Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.