ARTVİN Sıla, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşı gözü gibi koruyor - Son Dakika

Sıla, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşı gözü gibi koruyor

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu (15), ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada farklı bir taş buldu. Karakellioğlu, gök taşı olduğunu iddia edip, incelenmesini istediği taşı, gözü gibi koruyor. Genç kız, incelemelerin ardından taştan elde edeceği geliri de, ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedefliyor.

Ailesiyle birlikte Ardahan- Oltu karayolunda piknik yapan ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu, çevrede gezintiye çıktı. Karakellioğlu, piknik alanında gezerken, yerde sıra dışı ve diğerlerinden farklı siyah bir taş olduğunu fark etti. Taşı alan Sıla Karakellioğlu, taşın boyutuna göre ağır olması ve daha önce buna benzer bir taş görmediği için bunun 'göktaşı' olduğunu düşündü. Karakellioğlu, bulduğu 10 santimetre çapında ve 3 kilo 776 gram ağırlığındaki taşın incelenmesini istiyor. Genç kız, evinde özel olarak saklayıp, koruduğu taştan olası elde edeceği geliri ise ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedefliyor.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM EDECEĞİM'

Türkiye'ye geçen ay, 'göktaşı' düştüğü yönündeki haberlerin ardından her yerde taş aradığını anlatan Karkellioğlu, 'Ailemle piknik yaptığımız sırada ben kırsal alanda gezmek istedim. Bir anda yerde bu taşı buldum ve çok heyecanlandım. Diğer taşlardan çok farklıydı, siyah ve ağırdı. Taşı alıp hemen babama gösterdim, babam da bunun gök taşı olabileceğini ifade etti. Şimdi bu taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum. Bu taş o bölgede tekti. Etrafa baktım ve başka bir taş bulamadım. Bu göktaşını satabilirsem ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğim, eğitim için harcayacağım. Diğer kardeşlerimin de okumasına yardımcı olacağım. Taşı evde bile gözümün önünden hiç ayırmıyorum, uyurken de yatağın yanında bulunan sehpaya koyuyorum' dedi.

'GÖK TAŞI' PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Türkiye'de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yaratmıştı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı.