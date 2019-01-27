Son Dakika Haberleri: Artvin Soğuğa Meydan Okudu, Kar Üstünde Yüzdü

Artvin Soğuğa Meydan Okudu, Kar Üstünde Yüzdü

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesine soğuk havaya aldırış etmeyen Mehmet Şükrü Akay, soyunarak şort giyip bone taktı, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde kar üzerinde yüzdü.

Artvin'in Yusufeli ilçesine soğuk havaya aldırış etmeyen Mehmet Şükrü Akay, soyunarak şort giyip bone taktı, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde kar üzerinde yüzdü. İlçede 6'ıncısı düzenlenecek olan Kardan Boğa Şenlikleri için Yusufeli'ne gelen Mehmet Şükrü Akay, 2 bin 200 rakımlı Kaçkar Dağı eteklerinde 1 metreye ulaşan karın keyfini çıkardı. Sıfırın altında 6 derece soğukta soyunan ve şort giyip bone takan Akay, soğuğa aldırış etmeden kendisini kara bıraktı. Görenleri şaşkına çeviren Akay, kar içinde adeta denizdeymiş gibi bir süre yüzdü. Soğuğa meydan okuyan Akay'a, çevredekiler de alkışlayarak destek verdi. İstanbul'da da kış aylarında sıkça denize girdiğini anlatan Akay, soğukta karda yüzmenin insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi, herkesi karda yüzmeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

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