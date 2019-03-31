Son Dakika Haberleri: Artvin Son

Artvin Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 85Kullanılan Oy : 12.376Geçerli Oy : 12.085Katılım Oranı : % 73,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 50,966.158AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,665.

Artvin Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 60
Toplam Seçmen : 16.812
Açılan Sandık : 51
Açılan Sandık Oranı : % 85
Kullanılan Oy : 12.376
Geçerli Oy : 12.085
Katılım Oranı : % 73,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDEMİRHAN ELÇİN% 50,966.158
AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,665.276
MUSTAFA POLATMUSTAFA POLAT% 3,21388
BTPRECEP ALİ DURMUŞ% 0,84101
SAADET PARTİSİGÜLTEKİN SOYDAN% 0,7996
DİĞER% 0,3745
DSPHÜSEYİN KUL% 0,1721
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARDANUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 85,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFAHRİ ACAR% 56,86232
CHPYILDIRIM DEMİR% 43,14176
ARHAVİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVASFİ KURDOĞLU% 49,724.378
AK PARTİCOŞKUN HEKİMOĞLU% 49,134.326
TURAN TURGAY HATİNOĞLUTURAN TURGAY HATİNOĞLU% 0,6154
SAADET PARTİSİETHEM ERGÜNEY% 0,435
BTPÖZGÜRHAN MAGUNACI% 0,1513
BORÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 64,29
Katılım Oranı : % 89,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ORHAN% 55,062.606
AK PARTİASLAN ATAN% 43,712.069
DİĞER% 0,8942
SAADET PARTİSİMUSTAFA İSKENDEROĞLU% 0,2512
BTPOSMAN KESKİN% 0,084
HOPA

Açılan Sandık Oranı : % 1,89
Katılım Oranı : % 79,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER EKMEKÇİ% 44,25100
AK PARTİKEMAL GAZİOĞLU% 33,6376
İYİ PARTİTURAN KASIMOĞLU% 21,6849
VATAN PARTİSİYUSUF VAYİÇ% 0,441
KEMALPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 87,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGÜL AKÇİÇEK% 46,491.634
AK PARTİYENER BALKAYA% 40,681.430
MHPERHAN ŞAHİN% 12,72447
DİĞER% 0,093
BTPFATİH MERCAN% 0,031
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 85
Katılım Oranı : % 84,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDEMİRHAN ELÇİN% 50,966.158
AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,665.276
MUSTAFA POLATMUSTAFA POLAT% 3,21388
BTPRECEP ALİ DURMUŞ% 0,84101
SAADET PARTİSİGÜLTEKİN SOYDAN% 0,7996
DİĞER% 0,3745
DSPHÜSEYİN KUL% 0,1721
MURGUL

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 88,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ÇAVUŞ% 60,271.784
CHPERKAN ŞEYHOĞLU% 39,731.176
ŞAVŞAT

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 76,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ACAR% 50,051.403
AK PARTİAHMET SİNAN ÖZTÜRK% 48,81.368
ZEKİ BİLGİNZEKİ BİLGİN% 0,5415
BTPFATİH KESKİN% 0,329
SAADET PARTİSİMİKAİL KOCA% 0,298
YUSUFELİ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 82,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEYÜP AYTEKİN% 44,25377
CHPBARIŞ DEMİRCİ% 41,78356
MHPERDAL DEMİRCİ% 13,38114
SAADET PARTİSİMUSTAFA AKSOY% 0,232
DİĞER% 0,232
BTPNİYAZİ AYDEMİR% 0,121

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:21:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]