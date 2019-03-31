Artvin Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 85Kullanılan Oy : 12.376Geçerli Oy : 12.085Katılım Oranı : % 73,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 50,966.158AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,665.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|60
|Toplam Seçmen
| :
|16.812
|Açılan Sandık
| :
|51
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85
|Kullanılan Oy
| :
|12.376
|Geçerli Oy
| :
|12.085
|Katılım Oranı
| :
|% 73,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DEMİRHAN ELÇİN
|% 50,96
|6.158
|AK PARTİ
|MEHMET KOCATEPE
|% 43,66
|5.276
|MUSTAFA POLAT
|MUSTAFA POLAT
|% 3,21
|388
|BTP
|RECEP ALİ DURMUŞ
|% 0,84
|101
|SAADET PARTİSİ
|GÜLTEKİN SOYDAN
|% 0,79
|96
|DİĞER
|% 0,37
|45
|DSP
|HÜSEYİN KUL
|% 0,17
|21
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARDANUÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 12,5
|Katılım Oranı
| :
|% 85,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FAHRİ ACAR
|% 56,86
|232
|CHP
|YILDIRIM DEMİR
|% 43,14
|176
ARHAVİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VASFİ KURDOĞLU
|% 49,72
|4.378
|AK PARTİ
|COŞKUN HEKİMOĞLU
|% 49,13
|4.326
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|% 0,61
|54
|SAADET PARTİSİ
|ETHEM ERGÜNEY
|% 0,4
|35
|BTP
|ÖZGÜRHAN MAGUNACI
|% 0,15
|13
BORÇKA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 64,29
|Katılım Oranı
| :
|% 89,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ORHAN
|% 55,06
|2.606
|AK PARTİ
|ASLAN ATAN
|% 43,71
|2.069
|DİĞER
|% 0,89
|42
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA İSKENDEROĞLU
|% 0,25
|12
|BTP
|OSMAN KESKİN
|% 0,08
|4
HOPA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 1,89
|Katılım Oranı
| :
|% 79,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER EKMEKÇİ
|% 44,25
|100
|AK PARTİ
|KEMAL GAZİOĞLU
|% 33,63
|76
|İYİ PARTİ
|TURAN KASIMOĞLU
|% 21,68
|49
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF VAYİÇ
|% 0,44
|1
KEMALPAŞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,78
|Katılım Oranı
| :
|% 87,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGÜL AKÇİÇEK
|% 46,49
|1.634
|AK PARTİ
|YENER BALKAYA
|% 40,68
|1.430
|MHP
|ERHAN ŞAHİN
|% 12,72
|447
|DİĞER
|% 0,09
|3
|BTP
|FATİH MERCAN
|% 0,03
|1
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85
|Katılım Oranı
| :
|% 84,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DEMİRHAN ELÇİN
|% 50,96
|6.158
|AK PARTİ
|MEHMET KOCATEPE
|% 43,66
|5.276
|MUSTAFA POLAT
|MUSTAFA POLAT
|% 3,21
|388
|BTP
|RECEP ALİ DURMUŞ
|% 0,84
|101
|SAADET PARTİSİ
|GÜLTEKİN SOYDAN
|% 0,79
|96
|DİĞER
|% 0,37
|45
|DSP
|HÜSEYİN KUL
|% 0,17
|21
MURGUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,91
|Katılım Oranı
| :
|% 88,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ÇAVUŞ
|% 60,27
|1.784
|CHP
|ERKAN ŞEYHOĞLU
|% 39,73
|1.176
ŞAVŞAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,33
|Katılım Oranı
| :
|% 76,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ACAR
|% 50,05
|1.403
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN ÖZTÜRK
|% 48,8
|1.368
|ZEKİ BİLGİN
|ZEKİ BİLGİN
|% 0,54
|15
|BTP
|FATİH KESKİN
|% 0,32
|9
|SAADET PARTİSİ
|MİKAİL KOCA
|% 0,29
|8
YUSUFELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 25
|Katılım Oranı
| :
|% 82,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EYÜP AYTEKİN
|% 44,25
|377
|CHP
|BARIŞ DEMİRCİ
|% 41,78
|356
|MHP
|ERDAL DEMİRCİ
|% 13,38
|114
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AKSOY
|% 0,23
|2
|DİĞER
|% 0,23
|2
|BTP
|NİYAZİ AYDEMİR
|% 0,12
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor