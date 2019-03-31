Son Dakika Haberleri: Artvin Son

Artvin Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 98,33Kullanılan Oy : 14.245Geçerli Oy : 13.925Katılım Oranı : % 84,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,347.149AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,486.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 60
Toplam Seçmen : 16.812
Açılan Sandık : 59
Açılan Sandık Oranı : % 98,33
Kullanılan Oy : 14.245
Geçerli Oy : 13.925
Katılım Oranı : % 84,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,347.149
AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,486.054
MUSTAFA POLATMUSTAFA POLAT% 3,02420
BTPRECEP ALİ DURMUŞ% 0,9125
SAADET PARTİSİGÜLTEKİN SOYDAN% 0,76106
DİĞER% 0,3448
DSPHÜSEYİN KUL% 0,1723
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARDANUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILDIRIM DEMİR% 50,881.970
AK PARTİFAHRİ ACAR% 49,121.902
ARHAVİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVASFİ KURDOĞLU% 49,444.379
AK PARTİCOŞKUN HEKİMOĞLU% 48,844.326
TURAN TURGAY HATİNOĞLUTURAN TURGAY HATİNOĞLU% 0,9181
SAADET PARTİSİETHEM ERGÜNEY% 0,653
BTPÖZGÜRHAN MAGUNACI% 0,2119
BORÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 89,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ORHAN% 54,623.823
AK PARTİASLAN ATAN% 43,313.031
DİĞER% 1,51106
SAADET PARTİSİMUSTAFA İSKENDEROĞLU% 0,4934
BTPOSMAN KESKİN% 0,075
HOPA

Açılan Sandık Oranı : % 33,96
Katılım Oranı : % 85,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER EKMEKÇİ% 39,951.752
AK PARTİKEMAL GAZİOĞLU% 36,281.591
İYİ PARTİTURAN KASIMOĞLU% 22,71996
SAADET PARTİSİSERVER EKSİLMEZ% 0,4118
DİĞER% 0,3616
BTPCİHAD AKIN% 0,115
ŞENER CİHANŞENER CİHAN% 0,094
VATAN PARTİSİYUSUF VAYİÇ% 0,073
KEMALPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 87,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGÜL AKÇİÇEK% 47,371.793
AK PARTİYENER BALKAYA% 40,161.520
MHPERHAN ŞAHİN% 12,34467
DİĞER% 0,114
BTPFATİH MERCAN% 0,031
MURGUL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ÇAVUŞ% 59,341.928
CHPERKAN ŞEYHOĞLU% 40,661.321
ŞAVŞAT

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 76,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ACAR% 50,051.403
AK PARTİAHMET SİNAN ÖZTÜRK% 48,81.368
ZEKİ BİLGİNZEKİ BİLGİN% 0,5415
BTPFATİH KESKİN% 0,329
SAADET PARTİSİMİKAİL KOCA% 0,298
YUSUFELİ

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 82,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEYÜP AYTEKİN% 44,65730
CHPBARIŞ DEMİRCİ% 43,18706
MHPERDAL DEMİRCİ% 11,44187
SAADET PARTİSİMUSTAFA AKSOY% 0,498
BTPNİYAZİ AYDEMİR% 0,122
DİĞER% 0,122

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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