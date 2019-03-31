Artvin Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 98,33Kullanılan Oy : 14.245Geçerli Oy : 13.925Katılım Oranı : % 84,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,347.149AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,486.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|60
|Toplam Seçmen
| :
|16.812
|Açılan Sandık
| :
|59
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,33
|Kullanılan Oy
| :
|14.245
|Geçerli Oy
| :
|13.925
|Katılım Oranı
| :
|% 84,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DEMİRHAN ELÇİN
|% 51,34
|7.149
|AK PARTİ
|MEHMET KOCATEPE
|% 43,48
|6.054
|MUSTAFA POLAT
|MUSTAFA POLAT
|% 3,02
|420
|BTP
|RECEP ALİ DURMUŞ
|% 0,9
|125
|SAADET PARTİSİ
|GÜLTEKİN SOYDAN
|% 0,76
|106
|DİĞER
|% 0,34
|48
|DSP
|HÜSEYİN KUL
|% 0,17
|23
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARDANUÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILDIRIM DEMİR
|% 50,88
|1.970
|AK PARTİ
|FAHRİ ACAR
|% 49,12
|1.902
ARHAVİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VASFİ KURDOĞLU
|% 49,44
|4.379
|AK PARTİ
|COŞKUN HEKİMOĞLU
|% 48,84
|4.326
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|% 0,91
|81
|SAADET PARTİSİ
|ETHEM ERGÜNEY
|% 0,6
|53
|BTP
|ÖZGÜRHAN MAGUNACI
|% 0,21
|19
BORÇKA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 92,86
|Katılım Oranı
| :
|% 89,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ORHAN
|% 54,62
|3.823
|AK PARTİ
|ASLAN ATAN
|% 43,31
|3.031
|DİĞER
|% 1,51
|106
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA İSKENDEROĞLU
|% 0,49
|34
|BTP
|OSMAN KESKİN
|% 0,07
|5
HOPA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,96
|Katılım Oranı
| :
|% 85,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER EKMEKÇİ
|% 39,95
|1.752
|AK PARTİ
|KEMAL GAZİOĞLU
|% 36,28
|1.591
|İYİ PARTİ
|TURAN KASIMOĞLU
|% 22,71
|996
|SAADET PARTİSİ
|SERVER EKSİLMEZ
|% 0,41
|18
|DİĞER
|% 0,36
|16
|BTP
|CİHAD AKIN
|% 0,11
|5
|ŞENER CİHAN
|ŞENER CİHAN
|% 0,09
|4
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF VAYİÇ
|% 0,07
|3
KEMALPAŞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 83,33
|Katılım Oranı
| :
|% 87,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGÜL AKÇİÇEK
|% 47,37
|1.793
|AK PARTİ
|YENER BALKAYA
|% 40,16
|1.520
|MHP
|ERHAN ŞAHİN
|% 12,34
|467
|DİĞER
|% 0,11
|4
|BTP
|FATİH MERCAN
|% 0,03
|1
MURGUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ÇAVUŞ
|% 59,34
|1.928
|CHP
|ERKAN ŞEYHOĞLU
|% 40,66
|1.321
ŞAVŞAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,33
|Katılım Oranı
| :
|% 76,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ACAR
|% 50,05
|1.403
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN ÖZTÜRK
|% 48,8
|1.368
|ZEKİ BİLGİN
|ZEKİ BİLGİN
|% 0,54
|15
|BTP
|FATİH KESKİN
|% 0,32
|9
|SAADET PARTİSİ
|MİKAİL KOCA
|% 0,29
|8
YUSUFELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40
|Katılım Oranı
| :
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EYÜP AYTEKİN
|% 44,65
|730
|CHP
|BARIŞ DEMİRCİ
|% 43,18
|706
|MHP
|ERDAL DEMİRCİ
|% 11,44
|187
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AKSOY
|% 0,49
|8
|BTP
|NİYAZİ AYDEMİR
|% 0,12
|2
|DİĞER
|% 0,12
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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